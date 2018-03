Operaio muore alla Caserma dei Carabinieri di Vibo Valentia

Condividi

Incidente sul lavoro con un morto, questa mattina, nella caserma “Luigi Razza”, sede del 14 Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia. Un operaio di una ditta incaricata di effettuare alcuni lavori di ammodernamento al poligono di tiro, per cause in corso di accertamento, e’ caduto perdendo la vita poco dopo per via di una ferita all’arteria femorale. Il comandante del Battaglione e tutta l’Arma di Vibo Valentia, addolorati per l’accaduto, hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e ai colleghi dell’operaio.