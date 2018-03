Maltempo, Confapi: “Aziende in ginocchio”

Condividi

“Quello che sta accadendo sulla nostra costa tirrenica ha dell’eccezionale, sicuramente non prevedile nell’entità, e desta grande preoccupazione perché sono decine le aziende in queste ore fortemente danneggiate dalle mareggiate. Le immagini che ci restituiscono sono davvero devastanti e raccontano di una situazione davvero difficile di cui la Regione dovrà farsi carico.

Ad affermarlo il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli che aggiunge: “ci siamo messi subito in contatto con il Presidente Mario Oliverio che ci ha comunicato che proprio oggi la giunta regionale affronterà la problematica. Occorre intervenire tempestivamente per ripristinare lo stato dei luoghi non appena il maltempo darà un tregua.

Non dimentichiamo, infatti, che molte attività e strutture ricettive della costa tirrenica, dopo la lunga stagione invernale, confidavano proprio nel periodo pasquale per avere un incremento di prenotazioni.

Le nostre aziende non possono aspettare.”