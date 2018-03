Droga in cibo per cani all’ interno di una sala giochi: un arresto

Condividi

Nella serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tropea, durante un servizio di controllo del territorio, entravano per un controllo in una sala giochi nei pressi della centrale Piazza Vittorio Veneto. Una volta entrati, notando un certo nervosismo del titolare, i militari del Radiomobile davano esecuzione ad una approfondita perquisizione. Fin da subito aveva richiamato l’attenzione degli operanti un sacco di cibo per cani che era stranamente adagiato nel locale ed era peraltro aperto. Controllandolo approfonditamente, i militari scoprivano che al suo interno vi erano 4 grammi di cocaina, divisi in otto dosi, e gr. 10 di marjuana, divisa anch’essa in dosi pronte per lo spaccio. Inoltre, nel locale, erano presenti anche due bilancini di precisione. Tutto il materiale veniva sequestrato, mentre il titolare, Zaccaro Antonio cl. 72 di Tropea veniva dichiarato in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e, espletate le formalità di rito, tradotto presso la propria abitazione di residenza agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.