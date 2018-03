Carburante rubato: ladri in azione a San Calogero (VV), 4 arresti

Condividi

Nella notte appena trascorsa i Carabinieri di San Calogero e Joppolo, coordinati dal Comando della Compagnia di Tropea, durante un servizio notturno, notavano, nei pressi di un distributore di carburante, 4 giovani a bordo di due auto. Controllati i giovani, i militari si rendevano conto che le due auto erano piene di taniche e che i controllati stavano prendendo una grande quantità di carburante, senza peraltro giustificarne il motivo alla richiesta di spiegazioni. A quel punto i militari, volendo vederci chiaro, contattavano il proprietario della pompa di benzina e scoprivano che, a causa di un malfunzionamento, erano stati sottratti, senza essere pagati, ben 4000 litri di carburante, sia benzina che gasolio.

A questo punto è parso subito chiaro che i 500 litri trovati ai 4 giovani rappresentavano il provento di un furto che stavano perpetrando e che i Carabinieri hanno intercettato in flagranza di reato, portando come logica conseguenza che i 4, tutti residenti a San Calogero e di età comprese tra i 29 e i 21 anni, fossero immediatamente dichiarati in arresto.

La refurtiva recuperata veniva subito restituita a legittimo proprietario. Gli arrestati, espletate le formalità di rito, venivano infine tradotti presso proprie abitazioni di residenza in regime arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.