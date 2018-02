Vibo Valentia, incontro sul microcredito come concreta opportunità di sviluppo

Condividi

Giovedì 15 Febbraio alle ore 15:30 alla Camera di commercio di Vibo Valentia si parlerà di Microcredito. L’incontro, promosso dal Lions club di Vibo Valentia in sintonia con il Sistema bibliotecario vibonese, con la compartecipazione della stessa Camera di Commercio e dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro che accrediterà l’evento ai fini della formazione continua dei propri iscritti, accende i riflettori su una tematica, quella del credito, che suscita particolare interesse in Calabria, dove l’accesso alle ordinarie forme di finanziamento è reso più complicato che in altre aree del Paese sia per i cittadini che per le imprese. Interverranno rappresentanti della Cna, della Confindustria, della Confcommercio, nonché la direttrice generale della Bcc del vibonese Antonella Sacco ed in qualità di tutor dell’ente nazionale per il microcredito Giacomo Curigliano. Coordinerà i lavori Alessandro De Salvo, saggista economico e socio Lions.