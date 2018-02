Servizio volto a contrastare la proliferazione di armi nel vibonese

Condividi

Nella prima mattinata di oggi i militari della Compagnia di Tropea, unitamente ai Cinofili e allo Squadrone Eliportato Cacciatori, entrambi di stanza a Vibo Valentia, hanno svolto un dedicato servizio volto a contrastare la proliferazione di armi non detenute legalmente nel territorio. I militari denunciavano, in questo senso, un 55enne del posto, poiché trovato in possesso di una katana, la mitica spada giapponese a lama curva simbolo dei samurai, ben affilata, e n. 4 colpi di cartuccia cal. 12 non dichiarati.

I militari proseguivano il servizio, nella centrale via Pozzo, in un casolare abbandonato appena sotto ad un vecchio acquedotto. Ed è proprio in quel cumulo di pietre e di sterpaglie, che i militari rinvenivano, abilmente occultata, un piccolo arsenale ed un grosso carico di droga. Nello specifico:

n. 2 pistole, di cui una rubata nel pavese nel 2014 ed una con matricola abrasa;

N. 61 colpi di calibro coincidente con quelle delle due pistole;

Kg. 1,530 sostanza stupefacente tipo marijuana;

gr. 61 sostanza stupefacente tipo hashish;

gr. 2 sostanza stupefacente verosimilmente tipo cocaina;

gr. 18 semi di marijuana;

n. 3 bilancini di precisione;

nonché vario materiale per il confezionamento.

Tutto il materiale veniva sequestrato a carico di ignoti, su cui ovviamente si lavorerà ora per dare un nome al possessore di tutto quanto veniva rinvenuto.