Province, Niglia: “Dalla Regione 1,3 mln per interventi su strade”

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia Andrea Niglia ha annunciato gli interventi urgenti che serviranno alla messa in sicurezza di diverse strade comunicando che la Regione ha messo a disposizione un finanziamento di 1,3 milioni di euro euro. Denaro che servirà a finanziare 11 interventi urgenti, partendo da quelle zone che a più riprese avevano manifestato la volontà di staccarsi dal territorio vibonese per rientrare tra i comuni della provincia di Catanzaro, come Brognaturo. “Vorrei ringraziare il Governatore Oliverio – ha detto Niglia – che su input dell’on. Censore e del consigliere regionale Mirabello, presenti ai tavoli tecnici, si è attivato in tempi celeri per recuperare e mettere a disposizione queste somme per noi fondamentali. Qui non si tratta di questioni elettorali ma di progetti ed iniziative che hanno dovuto svolgere tutto il loro percorso. Dovremmo esultare tutti pensando che questi fondi, compresi quelli assegnati nelle scorse settimane siano arrivati o in dirittura d’arrivo. Le polemiche non costruiscono fatti”.