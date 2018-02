Nascondeva lettere nel congelatore, denunciato portalettere posta privata

Condividi

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cessaniti (VV) davano luogo ad una perquisizione in un casolare rinvenendo, occultate all’interno di un congelatore, 1700 lettere mai recapitate ai rispettivi destinatari. Tale operazione nasceva a seguito della denuncia sporta da un cittadino del piccolo comune del Vibonese il quale non vedeva recapitarsi la posta da ormai due mesi. A finire nei guai è stato proprio un portalettere di una società privata di posta di Vibo Valentia. Il dipendente infatti le aveva occultate all’interno dell’elettrodomestico attestando falsamente la loro avvenuta consegna. L’impiegato è stato denunciato all’autorità giudiziaria per “violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” mentre il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.