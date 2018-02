Maierato (VV) – Incendio in un’abitazione disabitata

Condividi

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore12:05 circa a Maierato in Via Scesa G. Rizzo 37 per un incendio che ha interessato una abitazione disabitata.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l’intera abitazione di due piani realizzata con solaio e tetto in legno.

I Vigili del fuoco del Comando provinciale, intervenuti con due squadre, hanno estinto l’incendio impedendo che lo stesso si propagasse alle abitazioni limitrofe.

L’edificio è da ritenersi comunque inagibile.