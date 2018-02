Imprenditore morto durante rissa: chiesta condanna a 19 anni

Condividi

Una condanna a 19 anni di reclusione è stata chiesta dal pm nel processo a carico di Giacomo De Salvo, l’imprenditore di 44 anni di Spilinga accusato dell’omicidio preterintenzionale di Rocco Sainato, 60 anni, altro imprenditore turistico, morto nel 2013 dopo oltre un anno e mezzo di coma in seguito ad una aggressione subita nel luglio del 2011 sulla spiaggia di Santa Maria di Ricadi. Il pm, nella requisitoria ha ricostruito i dissidi tra i due imprenditori per il transito su una strada di accesso al mare. La mattina del 10 luglio del 2011, i due vennero a contatto spalleggiati dai figli la vittima, e da due lavoratori dell’imputato. Nel corso della rissa Sainato, titolare del villaggio “Eden”, ricevette un colpo alla testa con un oggetto che non è stato individuato con certezza riportando ferite che si rivelarono fatali.