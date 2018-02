Ferro: convegno su Calabria Verde, spero non sia campagna elettorale

Condividi

“E’ previsto nella scuola elementare di Fabrizia un convegno sulla riorganizzazione aziendale di Calabria Verde. Oltre a quelli del sindaco di Fabrizia e di altri primi cittadini del comprensorio, e del commissario dell’azienda, generale Aloisio Mariggiò, il programma prevede gli interventi del consigliere regionale del Pd Michele Mirabello e, per le conclusioni, del candidato alla Camera del centrosinistra on. Bruno Censore”. Lo scrive in una nota Wanda Ferro consigliere regionale Wanda Ferro e candidata alla Camera per Fratelli d’Italia che aggiunge: “Un tema, quello della riorganizzazione in atto all’interno di Calabria Verde, sul quale era evidentemente necessario un approfondimento urgente, per il quale non si poteva assolutamente attendere il 5 marzo, né rinunciare all’opportunità di avere il contributo scientifico di un esperto della materia quale l’on. Censore, che si è messo a disposizione togliendo tempo prezioso alla sua campagna elettorale sul territorio. Sono certa infatti che l’iniziativa non ha alcuna finalità elettorale, e che solo per le sue riconosciute competenze sui temi della forestazione le conclusioni sono state affidate all’on. Censore. Sarebbe stato davvero di cattivo gusto trascinare strumentalmente il generale Mariggiò, figura istituzionale di indiscutibile serietà e specchiata moralità, in una manifestazione politica, approfittando della sua disponibilità a confrontarsi e a rendere conto pubblicamente del suo operato. Il centrosinistra non arriverebbe a tanto, e sono certa che dopo il convegno gli organizzatori non avranno la sfacciataggine di andare in giro per i cantieri forestali con il pretesto di parlare della riorganizzazione della azienda, ma in realtà per sponsorizzare la candidatura alla Camera di Censore”.