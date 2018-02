Briatico (VV) – Deteneva 4,5 kg di marijuana nella stalla dei cavalli

Condividi

Dalle prime ore della mattinata di ieri i Carabinieri del NORM di Vibo Valentia unitamente al Personale della Stazione Carabinieri di Briatico davano luogo ad una serie di controlli finalizzati a contrastare il commercio e la produzione di sostanze stupefacenti. Nello specifico procedevano a perquisire l’appartamento di M.G. classe ’95 soggetto imparentato con esponenti della “cosca” MELLUSO di Briatico. In casa il giovane deteneva materiale e macchinari necessari per la pesatura ed il confezionamento delle dosi di sostanza stupefacente fra i quali: un bilancino di precisione, una macchina termo sigillante e delle bustine in plastica per il sotto-vuoto. Tali indizi spingevano gli investigatori a perquisire anche i terreni agricoli dove il ragazzo possiede una piccola scuderia di cavalli. Tale controllo confermava i sospetti dei militari consentendo il rinvenimento di due fusti in plastica ed un barattolo in vetro contenenti complessivamente 4,5 kg di Marijuana essiccata e confezionata in pacchi sottovuoto pronti per la vendita.

Il ragazzo, con piccoli precedenti di polizia, veniva arrestato e ristretto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’AG.