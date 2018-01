Valorizzare le potenzialità del polo metalmeccanico e del porto di Vibo

Condividi

E’ giunta nel porto di Vibo Marina il cargo “Thorco Raffles” battente bandiera di Hong Kong, lunga circa 170 metri, quindicimila tonnellate di stazza lorda; attraccata alla banchina Bengasi imbarca importanti macchinari costruiti dallo stabilimento metalmeccanico “GE Oil & Gas – Nuovo Pignone” di Porto Salvo, che da anni invia in tutto il mondo grandi impianti di raffreddamento e di compressione.

La nave salperà quindi per attraversare il canale di Suez, navigare lungo la penisola arabica e giungere nel bel Sultanato di Oman ove i macchinari provenienti dalla Calabria saranno utilizzati per gli impianti di estrazione-conduzione gas e idrocarburi.

Un’occasione per invitare a riflettere sulla valenza del nostro scalo che, nonostante le tante disattenzioni, trova ancora forza nella sua posizione strategica al centro del Mediterraneo e nella polifunzionalità di porto commerciale-peschereccio-turistico-emergenza; per chiedere alla politica, anche nel contesto elettorale, un’attenta analisi delle note potenzialità dell’ infrastruttura utili allo sviluppo economico-occupazionale del territorio, un serio impegno per inserire al meglio lo scalo di Vibo Marina nei piani nazionali sulla portualità e nei traffici marittimi commerciali e passeggeri.