Sottoposto a sorveglianze speciale, non si fa trovare a casa: arrestato nel vibonese

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri di Tropea hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha portato ad un arresto.

Nella notte, infatti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tropea, in San Calogero, traevano in arresto il 44enne Antonio Ranieli, che, sottoposto alla sorveglianza speciale, dapprima non si faceva trovare in casa per il controllo e poi veniva trovato in giro per il paese a bordo della propria autovettura, in contrasto proprio con le disposizioni della sorveglianza speciale, che gli vietavano la guida. Lo stesso veniva posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.