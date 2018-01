Sasso contro il vetro di una locomotiva, stop treni linea in Calabria

Circolazione ferroviaria sospesa tra Ricadi e Tropea, lungo la linea Eccellente-Rosarno, dopo che qualcuno ha lanciato un sasso contro il vetro di una locomotiva del treno regionale 22861. Un vetro della cabina di guida si e’ incrinato, senza alcuna conseguenza per le persone a bordo. Il treno ha proseguito la corsa, ma e’ stato poi necessario sospendere la circolazione per consentire alle squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana di effettuare una ricognizione in linea allo scopo d’individuare la causa dell’urto. E’ stata riprogrammata l’offerta commerciale ed istituito un servizio sostitutivo con autobus.