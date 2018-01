Furto nella notte e pronto intervento dei Carabinieri a San Calogero

Condividi

Nella giornata di oggi, a San Calogero, un pensionato del posto si presentava alla locale Stazione a denunciare che ignoti, durante la notte, avevano asportato, da un proprio fabbricato, una trattrice, diversi attrezzi agricoli e svariati litri di olio d’oliva, custoditi in contenitori di alluminio. I militari, pertanto, acquisita la notizia, si ponevano subito alla ricerca della refurtiva. Dopo alcune ore, però, in una strada di campagna della vicina località “San Marino”, l’immediata e perseverante attività di ricerca dei militari dava i suoi frutti, trovando buona parte della refurtiva, cioè il mezzo agricolo, l’attrezzatura e alcuni dei contenitori di olio di oliva mancanti. Nonostante il risultato, i Carabinieri proseguono nelle indagini sia per ritrovare la parte di refurtiva non ancora ritrovata che, ovviamente, per scoprire gli autori del furto.