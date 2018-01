Elezioni, presentata lista Civica popolare

Condividi

Sono state presentate le liste di “Civica Popolare” per le elezioni politiche del 4 marzo. Al proporzionale per la Camera Nord i candidati sono Francesco Pichierri, Angelita Bitonti, Salvatore Mazzotta e Maria Posteraro. Al proporzionale per la Camera Sud si candidano Vincenzo De Filippis, Annamaria Casuscelli, Vincenzo Mario Domenico D’Ascola e Tiziana Tropea. I candidati per il proporzionale al Senato sono Maria Locanto, Sergio Serra, Domenica Porpoglia e Francesco Cannizzaro.