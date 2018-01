Controlli ambientali dei Carabinieri nel vibonese: una denuncia e sanzioni

Condividi

Proseguono incessanti i controlli in materia ambientale, sanitaria e di lavoro dei Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia fattivamente collaborati dai Reparti Speciali.

Nella giornata del 19 gennaio i Carabinieri della Stazione di Cessaniti collaborati da quelli della Stazione Forestale di Vibo Valentia hanno deferito in stato di libertà il proprietario di un frantoio poiché nel corso di uno specifico servizio constatavano la presenza di uno scarico abusivo diretto di reflui provenienti dall’attività di lavorazione e molitura delle olive in difformità dal previsto processo di spandimento agronomico dei reflui. Il frantoio veniva quindi posto sotto sequestro preventivo con affidamento in custodia allo stesso titolare.

Nella giornata del 18 gennaio, invece, i Carabinieri della Stazione di Sant’Onofrio collaborati da quelli del Nucleo Ispettorato Lavoro di Vibo Valentia, del NAS di Catanzaro e del NOE di Reggio Calabria hanno effettuato un controllo presso un’azienda allevamento bovini sita in Stefanaconi all’esito del quale i militari del NIL elevavano una sanzione amministrativa di 3.000,00 euro a carico del titolare poiché veniva accertata la presenza di un lavoratore “in nero”.