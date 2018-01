Condividi

Persone non identificate hanno sparato alcuni colpi di pistola contro l’abitazione di un imprenditore a Vena Superiore, frazione del Comune di Vibo Valentia. L’obiettivo dell’intimidazione è il titolare di un’azienda specializzata nella lavorazione del marmo che ha sede a Vibo lungo la statale 18. L’imprenditore ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per identificare i responsabili dell’intimidazione. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la pista privilegiata è quella del racket. (ANSA)