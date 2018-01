Condividi

Una bomba contro l’ abitazione di una famiglia nel vibonese è esplosa a Joppolo e solo una seconda porta interna ha evitato conseguenze drammatiche

Una famiglia di Joppolo è finita nel mirino di ignoti malviventi che da tempo mettono in atto gravi gesti intimidatori. La notte scorsa, una bomba è esplosa davanti all’abitazione della famiglia. Solo la chiusura di una seconda porta interna ha evitato conseguenze drammatiche, visto che la moglie del padrone di casa si trovava a pochi metri dal luogo dell’esplosione. La bomba-carta ha provocato la rottura di tutti i vetri della casa della famiglia. Venerdì scorso, un’altra bomba è stata lanciata contro il cancello dell’abitazione. Un’azione che stava per essere reiterata poche ore dopo se non fosse che lo stesso proprietario è riuscito a far scappare i malintenzionati a bordo di un furgone. Successivamente, qualcuno, con una spranga di ferro, ha distrutto la telecamera esterna dell’abitazione provocando anche danni alla recinzione perimetrale. In precedenza erano stati rotti i vetri dell’auto di una componente la famiglia, era stato bruciato il portone di casa ed erano stati bruciati vivi diversi animali da cortile. Inoltre, ignoti hanno tentato di impiccagione un cane della famiglia ed hanno ucciso diverse galline infilzate ai pali delle recinzioni in ferro della famiglia presa di mira. Anche un’auto era stata parzialmente danneggiata da un incendio. Oltre dieci le denunce inoltrate negli ultimi mesi ai carabinieri di Joppolo.