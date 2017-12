Capodanno col botto, due arresti a Nicotera (FOTO E VIDEO)

Condividi

I militari delle Stazioni Carabinieri di Nicotera e Nicotera Marina, nell’ambito dei controlli agli artifizi esplodenti per il capodanno, hanno eseguito una perquisizione nei confronti di un negozio specializzato nella vendita di questi prodotti.

Pur risultando tutto in regola, i militari hanno controllato anche una pertinenza del negozio, un piccolo magazzino, dove, però, occultato in un buco, c’era un involucro di plastica con una bottiglia da 500ml di liquido infiammabile, un cilindro plastico contenente gpl propano e un manufatto artigianale con alla sommità una miccia pirotecnica, il tutto collegato tra loro.

Subito insospettiti, i Carabinieri decidevano di sospendere le operazioni e di contattare, da Catanzaro, gli artificieri. Gli stessi, immediatamente giunti, con stupore davano il loro resoconto: si trattava di una vera e propria bomba artigianale, con 135 gr di materiale esplodente che aveva come caratteristica quella di avere una forza d’urto di una bomba a mano e la capacità di creare una vera e propria falla di fuoco.

A causa della bomba quindi, chiamata proprio per quest’ultima caratteristica “fireball” per la produzione e la detenzione di artifici esplosivi, sono stati arrestati il 55enne proprietario del negozio, Antonio Pasquale Destefano, e il suo dipendente Giuseppe Di Leo, 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine. Gli stessi sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni della magistratura.