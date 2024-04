Le Acli Calabria e le Acli provinciali di Reggio Calabria si stringono intorno alla famiglia del Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà, per la scomparsa dell’amata madre.

In un territorio così bisognoso di figure carismatiche, il pensiero è rivolto alla stimata prof.ssa Neto che con il suo servizio alla collettività, anche attraverso la Fondazione da lei rappresentata, ha consentito la diffusione dei valori della cultura e della legalità, valori che per noi aclisti rappresentano due pilastri della nostra azione sociale.

In questo momento di particolare tristezza, ci uniamo alla preghiera dei familiari e delle persone a lei care e rinnoviamo le nostre più sincere e sentite condoglianze.

ACLI Calabria

ACLI provinciali di Reggio Calabria