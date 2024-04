Per due alunni dell’IIS Boccioni Fermi di Reggio Calabria il percorso scolastico si sta per concludere con un’importante novità all’orizzonte. Due studenti del quinto anno dell’indirizzo MAT (Manutenzione e Assistenza Tecnica) sono stati, infatti, selezionati dalla prestigiosa azienda “Calabria Motori”, del Gruppo Ionà Motori, leader da oltre quarant’anni nel settore automobilistico, per svolgere l’attività di PCTO presso la sede di Campo Calabro.

L’azienda, concessionaria ufficiale BMW, MINI e BMW Motorrad con tre filiali dislocate sull’intero territorio regionale, cercava due ragazzi da formare nel settore meccanico e in particolar modo nel settore Motociclistico per il brand BMW Motorrad. Per questo motivo, nei mesi scorsi il titolare Emanuele Ionà, insieme al tecnico specializzato Pasquale Marrapodi, si è recato presso l’Istituto Fermi di Reggio Calabria e, dopo un’attenta osservazione delle competenze raggiunte dagli allievi, la scelta è ricaduta su due tra i migliori studenti del quinto anno. “Essere stati selezionati da una realtà imprenditoriale d’eccellenza rappresenta una grande soddisfazione per il nostro istituto – afferma la dirigente scolastica, Anna Maria Cama – perché significa che i nostri docenti hanno lavorato bene e nella giusta direzione, trasmettendo ai ragazzi adeguate conoscenze che, unitamente alle attività pratiche, sono state trasformate in abilità e competenze da spendere in campo lavorativo”.

Il PCTO presso Calabria Motori rappresenta per gli studenti non solo un riconoscimento, ma anche un passo concreto verso il loro futuro professionale. Lavorando a stretto contatto con i tecnici specializzati di BMW Motorrad, avranno l’occasione di approfondire le loro competenze pratiche e comprendere appieno le sfide e le dinamiche di questo settore. Inoltre, per l’azienda si apre la possibilità di reclutare due giovani professionisti già formati nel breve/medio termine.

Una duplice opportunità, per i ragazzi e per l’azienda, che rappresenta l’inizio di una proficua collaborazione tra l’IIS Fermi e Calabria Motori.