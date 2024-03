L’Accademia delle Imprese Europea, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, ha stipulato protocolli di collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria ed il Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” di Reggio Calabria.

Nella giornata di Lunedì 04 Marzo 2024 alle ore 16:30 presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria è stato dato formale avvio alle attività di collaborazione tra le tre istituzioni.

Tali attività prevedono l’avvio da pratiche di collaborazione che consentano alle aziende del territorio di entrare in contatto con le due istituzioni formative, al fine di offrire agli studenti momenti di confronto diretto con le realtà produttive locali.

All’incontro erano presenti Giuseppe Ariobazzani Presidente dell’Accademia delle Imprese Europea il Prof. Piero Sacchetti direttore dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, il Prof. Antonio Barbera docente presso il Liceo Artistico “M. Preti A. Frangipane” del quale è dirigente la Prof.ssa Catena Giovanna Moschella, il Prof. Massimo Monorchio docente presso l’Accademia di Belle Arti e Marco Mauro responsabile eventi e IT Tecnology dell’Accademia delle Imprese Europea.

Saranno previsti seminari informativi e occasioni di confronto e collaborazione con le aziende su quelli che sono le opportunità e gli sbocchi lavorativi che sia l’Accademia di Belle Arti, sia il Liceo Artistico possono offrire ai propri studenti.

In particolare, sarà favorito lo sviluppo di competenze “verticali” tra Liceo Artistico e Accademia di Belle Arti, che consentiranno ai propri studenti di applicare in ambito produttivo, e secondo le esigenze delle varie aziende associate all’Accademia delle Imprese Europea, le competenze acquisite in ambito didattico.