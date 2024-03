Prosegue l’attività per la cura del patrimonio arboreo della Città di Reggio Calabria. Il personale di Castore SPL Srl, società comunale titolare del servizio di manutenzione degli alberi e del verde pubblico sul territorio comunale, è stato impegnato sul corso Giacomo Matteotti per gli interventi di potatura del verde di pregio e di messa in sicurezza delle alberature. Durante le operazioni una parte del Lungomare è stata interdetta al traffico.

Come ha chiarito il vicesindaco Paolo Brunetti, che è anche assessore all’Ambiente: «Si tratta di un’attività di cura programmata in sinergia con il consigliere delegato ai Parchi e giardini, Massimiliano Merenda».

«Le attività di manutenzione del verde – ha aggiunto il vicesindaco – continueranno fino a domani, 12 marzo. Si interromperanno per poi riprendere la prossima settimana, ma con diversi orari di chiusura del Lungomare Falcomatà. Non più alle 6 del mattino, ma si inizierà a lavorare dopo le 8 per terminare dopo mezzogiorno. Così si potranno evitare intasamenti nelle ore di punta per la circolazione in relazione alle attività di scuole e uffici».