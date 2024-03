È partita oggi la “Festa del cioccolato artigianale”, in programma sul corso Garibaldi di Reggio Calabria fino a domenica 3 marzo, con orari d’apertura dalle 10 del mattino fino a notte. L’evento ha il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, Confesercenti e Conpait (Confederazione Pasticceri italiani).

Già dalle prime ore di apertura sono stati tanti i reggini che hanno passeggiato tra gli stand, degustando le prelibatezze offerte dalla prestigiosa squadra dei maestri cioccolatieri dell’Associazione Nazionale “Choco Amore” provenienti da varie regioni italiane.

Durante la mattinata si è tenuto anche un importante momento formativo voluto da Conpait. A partecipare, con particolare interesse, gli studenti delle terze, quarte e quinte classi dell’IpalbTur di Villa San Giovanni.

«Gli allievi hanno mostrato molta attenzione, ci hanno seguito per l’intera mattinata – ha dichiarato Angelo Musolino, presidente Conpait – e quindici di loro sono riusciti nella preparazione delle uova pasquali. Hanno svolto una parte pratica fondamentale. Ora speriamo che mantengano l’interesse e la passione. Formarli e far sì che possano diventare sempre più bravi e competenti è per noi essenziale, perché sono il nostro vivaio, a cui in futuro potremo attingere, grazie alle conoscenze teoriche e pratiche acquisite negli anni di studio. Abbiamo bisogno di loro per il ricambio generazionale».

Sono attesi numeri importanti nel fine settimana di apertura della Festa. Tantissimi visitatori, non solo reggini, avranno la possibilità di compiere dei veri e propri percorsi del gusto con le varie ricette di cioccolato “puro”. Dalla pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato speziato, ci sarà la possibilità di assaporare e acquistare prodotti genuini senza additivi né conservanti e per questo con scadenza breve. Non mancherà, infine, la famosa ed unica “oggettistica in cioccolato”.