VENERDÌ 8 MARZO ORE 21:30 LSS THEATER 🎶 *BOB MALONE feat The Malonettes** Una vera e propria macchina da guerra, funambolico e straripante, mette in scena un repertorio accattivante, capace di passare con estrema disinvoltura e padronanza dalla ballad pianistica in odore di Elton John a blues sporchi, fumosi e notturni alla Tom Waits, al rock’n’roll boogie woogie modello Jerry Lee Lewis, al New Orleans style di Doctor John, alle ballad immortali di Dylan e The Band passate attraverso il frullatore r&b, fino a rock sanguigni, sporchi e tirati, dall’Inferno al Paradiso senza passare dal via, Rolling Stones, Faces e Black Crowes nelle dita che picchiano incessanti il piano. Adesso in Tour con The Malonettes una mega Band Funk Rock da paura *Prenota qui il tuo posto*🎟️ https://www.volumeaps.org/evento/bob-malone-feat-the-malonettes-venerdi-8-marzo-2024/.