Una commedia divertente sull’amore e sulla difficoltà di dirsi addio messa in scena da due grandi del teatro e della tv, Tiziana Foschi e Antonio Catania, per la regia di Antonio Pisu. Altro appuntamento da non perdere dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli, in scena al teatro “Francesco Cilea” il 22 Marzo, con lo spettacolo “Ma non avevamo detto per sempre?”.

Una coppia mal assortita: lei razionale e affidabile, lui artista incompreso con la testa tra le nuvole, dopo 30 anni di matrimonio provano a dirsi addio, tra gag comiche e riflessioni sull’amore perduto. Ci riusciranno?

Il testo, ispirato ad una commedia francese che ha riscosso un notevole successo in patria, arriva sulle nostre scene con la raffinata interpretazione di due attori capaci di stupirci nel rendere profondamente umani i personaggi, mentre affrontano i loro drammi con un disincanto a tratti sconfinante nel cinismo, senza mai strizzare l’occhio alla gag o all’effetto comico.