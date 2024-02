La Città metropolitana di Reggio Calabria, in merito alla SS Jonio – Tirreno S.G.C, ha chiesto l’indizione di un tavolo tecnico/istituzionale riguardante le modifiche allo svincolo di collegamento con la SP5 in contrada Alterusi mediante la realizzazione dei bracci di ingresso/uscita lato Rosarno. Il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, che ha la delega alla Viabilità, informa una nota di Palazzo Alvaro, ha inviato una nota, firmata congiuntamente al sindaco Giuseppe Falcomatà, e indirizzata al direttore generale di Anas, al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, al ministero delle Infrastrutture e Trasporti e alla Regione Calabria, dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici.

“All’interno del complesso reticolo viario intercomunale (Strade Statali e Provinciali) che si sviluppa nel territorio di questo Ente – scrive Versace – non si può sottacere l’importanza della strada di collegamento dei due versanti costieri in oggetto emarginata. Questa, infatti, riducendo drasticamente sia la distanza sia i tempi di percorrenza per spostarsi da un versante all’altro ha consentito di abbattere un diaframma, non solo fisico, fra le popolazioni, generando enormi vantaggi produttivi, socio-economici e culturali, per i territori direttamente collegati e per i rispettivi circondari. Ciò detto, a parere degli scriventi, è possibile, per non dire necessario, migliorare ulteriormente le caratteristiche e la funzionalità dell’importante via di comunicazione, anche a vantaggio dell’Ente gestore, andando ad intervenire sullo svincolo di collegamento con la SP5 in contrada Alterusi”.