Avrebbero alterato dei controlli per favorire la ‘ndrangheta nel traffico di droga. Con questa accusa sono stati arrestati due funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso l’ufficio di Gioia Tauro (Rc). In totale ci sono 7 indagati.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria – con il supporto operativo dello S.C.I.C.O. e con la collaborazione di EUROPOL e della D.C.S.A. – hanno dato esecuzione al provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti dei due soggetti e gli arresti domiciliari nei confronti di una dipendente di una società di spedizione che sarebbero coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravato dalla finalità di agevolare la ‘ndrangheta. Le misure sono state disposte dal gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, guidata da Giovanni Bombardieri.