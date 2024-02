E’ tutto pronto al Palacalafiore di Reggio Calabria per il megashow di Enrico Brignano di questa sera con inizio alle ore 21:00.

L’apertura dei cancelli è prevista per le ore 20:00.

“Ma… diamoci del tu”, spettacolo scritto con Manuela D’Angelo, la collaborazione ai testi di Alessio Parenti e le musiche originali di Andrea Perrozzi, prodotto da Vivo Concerti, aprirà la 38° edizione di Fatti di Musica, il Festival del Live d’Autore di Ruggero Pegna che si svolge in varie località della Calabria, presentando e premiando con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco alcuni dei migliori live dell’anno.

Preceduto da sold out in tutte le altre date di questo eccezionale tour, per Enrico Brignano si registrano numeri record da star del rock anche a Reggio, con un palasport gremito pronto ad esplodere di risate. Gli ultimi biglietti sono in vendita online su Ticketone, nei punti autorizzati e dalle 18:30 presso la biglietteria del Palasport.

Al via una stagione ricca di eventi, tra i quali spicca lo storico concerto del 24 luglio a Roccella Jonica del “Pink Floyd” Nick Mason con i Saurceful of Secrets, la sua super band di all stars composta da Guy Pratt, Gary Kemp, Lee Harris e Dom Beken, un live di straordinari successi della leggendaria band destinato a scrivere un’altra pagina memorabile della musica dal vivo in Calabria e dell’albo d’oro del festival.

Dopo lo show di Enrico Brignano e Nick Mason, secondo il format collaudatissimo di “Fatti di Musica”, Pegna ha già confermato altri appuntamenti: il nuovo spettacolo di Stefano De Martino il 4 marzo al Teatro Rendano di Cosenza e la spettacolare Divina Commedia Opera Musical dal 7 al 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, già vicina al sold out, per il progetto speciale “Opere d’Arte”. Altri eventi saranno annunciati a breve. Previste, come ogni anno, interazioni con altri Festival di prestigio. “Fatti di Musica” è tra i grandi eventi regionali storicizzati ed ha il Patrocinio della Regione Calabria. Per informazioni sono disponibili lo 0968441888 e il sito web www.ruggeropegna.it.