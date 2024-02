Sono quattro le persone deferite all’autorità giudiziaria nelle ultime 48 ore dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Dagli accertamenti svolti in collaborazione con il laboratorio di analisi del GOM, è stato infatti accertato che quattro conducenti di veicoli coinvolti in altrettanti incidenti stradali sono risultati in condizioni di alterazione psicofisica da alcol o sostanze stupefacenti

Clamoroso il caso di un giovanissimo neopatentato a carico del quale le analisi cliniche hanno certificato la presenza nel sangue di cannabis, cocaina nonché alcool etilico in misura superiore ai limiti di legge. Per i 4 conducenti oltre la denuncia all’autorità giudiziaria è scattato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo; quest’ultima misura limitata ai conducenti sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

I servizi di prevenzione e repressione a tutela della sicurezza stradale continueranno incessanti anche nei prossimi giorni.

Le responsabilità penali ipotizzate a carico dei denunciati dovranno essere confermate dall’autorità giudiziaria, vigendo il principio della presunzione di innocenza.