Il Tribunale di Reggio Calabria nella tarda serata di ieri, a distanza di quasi dieci anni, ha disposto l’assoluzione piena, per i professionisti – legali, commercialisti, consulenti del lavoro, esperti contabili – coinvolti nell’operazione “Azzeccagarbugli” inerente il fallimento della catena dei supermercati alimentari “Doc Market.

Cade l’accusa di concorso in bancarotta patrimoniale fraudolenta per gli avvocati Girolamo Carlo Grillo e Giuseppe Grillo, dei commercialisti Demetrio Serra, Francesco Creaco , del consulente Vincenzo Scarcella; assolti anche l’imprenditore Domenico Giovanni Suraci, detto “Dominique, Gabriella Tomasello ed Angela Timpano.

Tre le condanne: 5 anni di reclusione per gli imprenditori Fortunata Brunella Latella e Gaetano Tomasello e 4 anni di reclusione solo per il concorso nella bancarotta per Damiano Viglianisi.