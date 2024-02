di Grazia Candido – La sua umanità e rispetto verso il prossimo supera il suo raffinato ed ineguagliabile talento, ma sono proprio tutti questi elementi che permettono allo showman Maurizio Battista di essere un vero numero uno, un artista capace di “ritrarre” l’essenza dell’animo umano.

Torna a Reggio Calabria con il suo live “Qualcosa non mi quadra” in scena al teatro “Francesco Cilea” venerdì uno Marzo, evento di punta del cartellone artistico dell’Officina dell’Arte, uno “tsunami” di ironia e comicità pronto a regalare qualche ora di puro divertimento al suo pubblico. A modo suo, con un linguaggio schietto e senza alcun filtro, il noto attore romano smaschera gli automatismi della società contemporanea facendo un’analisi puntuale sull’esistenza.

Cosa c’è che non ti quadra?

“Non mi quadrano gli anni che mi passano, 30 anni andati via velocemente, pieni di contraddizioni. Insieme al pubblico, giovani e non, faremo un viaggio nel passato anche a livello musicale con belle sorprese, racconti e vedremo come sono cambiate le cose. E’ uno spettacolo interattivo, non posso non coinvolgere la gente in un live dove si parla di tutti noi”.

Metti al centro sempre il quotidiano. Possiamo dire che è la tua fonte di ispirazione?

“Assolutamente sì. Sono un neorealista, racconto tutto quello che vedo, non mi piacciono artifizi e la realtà che presento, rispecchia la vita di adulti, ragazzi, adolescenti”.

La tua mission è far ridere la gente, ma a te cosa fa sorridere?

“Mi fa ridere il pubblico, i comici non mi fanno per niente ridere. Se non fai questo mestiere per passione, se non lo ami o lo si fa tanto per, allora è inutile salire su un palcoscenico. Mi piace la creatività, l’improvvisazione, il contatto con chi viene a vedere gli spettacoli e a loro devi tutto, non puoi risparmiarti. Mi piace divertimi insieme alla gente, emozionarmi, commuovermi con loro: questa è vita per un artista”.

Con chi farai questo viaggio nel tempo?

“E’ uno spettacolo ricco, onesto, non ci sono fenomeni da baraccone, ma talenti come Agostino Penna, attore, musicista e vincitore di “Tale e Quale Show”, un cavallo di razza che ha composto i jingle di vari programmi televisivi e le colonne sonore di molte serie televisive e i Los Locos che ci porteranno tra le musiche di ieri e di oggi”.

Ormai sei un amico affezionato di Reggio Calabria, dell’Oda e, dopo questo nuovo sold-out, cosa ci dobbiamo aspettare da Battista?

“Una serata piacevole fatta da artisti che vogliono stare con gli amici dello Stretto. Il sold-out lo fanno tanti, ma la qualità la fa l’artista. Ci sono molti fenomeni che riempiono mezza sala e tanti artisti meno bravi che fanno invece sold-out. E’ il paradosso del nostro mestiere. A me interessa la qualità, ecco perchè faccio sold-out. Ringrazio sempre Reggio e la Calabria per l’affetto, la stima, l’ospitalità e il calore che mi regalano ogni volta che vengo. Sono felice di tornare in una terra bellissima, nonostante si mangi un po’ pesante, per riabbracciare Peppe e gli amici dell’Officina dell’Arte. Con voi, mi sento sempre a casa”.