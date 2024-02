di Grazia Candido – Un rapporto difficile tra un padre e un figlio, entrambi non sanno nulla dell’altro, sono diversi in tutto ma decidono di darsi la possibilità dell’incontro facendo un viaggio insieme, con la speranza che questa avventura possa abbattere il muro che li divide.

Pronto e felice di tornare in riva allo Stretto con la sua nuova commedia “Il viaggio del papà”, scritto a quattro mani con Francesco Velonà, il napoletano doc Maurizio Casagrande protagonista il prossimo 14 Febbraio al teatro “Francesco Cilea” (evento del prestigioso cartellone dell’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli) dove festeggerà insieme a tanti innamorati e non, San Valentino.

Ed è proprio il protagonista della storia in cui veste il doppio ruolo di attore e regista, a svelarci qualcosa su un testo che inizia la tournée nazionale proprio da Napoli e che vede in scena, un team di affiatati attori composto dalla musicista Ania Cecilia, Michele Capone, Giovanni Iovino e la performer Arianna Pucci.

Quella che racconti è una storia che fa sorridere e riflettere. Perchè hai voluto affrontare il difficile rapporto tra padre e figlio?

“Avendo perso lo scorso anno mio padre, è chiaro che la figura paterna quando viene a mancare aumenta il suo valore ma, per me, in questo caso è una metafora del concetto: vi è una parte adulta che si comporta credendo di sapere come si debba vivere realmente e una parte giovane del mondo, fresca, inesperta, curiosa che vuole farsi valere. Questi due mondi diversi sono messi a confronto nella scoperta di una presa di coscienza. E’ un viaggio e come novelli Robinson Crusoe, padre e figlio si ritroveranno naufraghi su un’isola sconosciuta, costretti a cooperare e aiutarsi a vicenda per sopravvivere”.

Lo spettacolo è innovativo perché alla base ha un concetto importante: la cura dell’ambiente.

“Proprio così. L’uomo è arrogante, potente, molto capace ma un po’ ottuso nel capire l’entità dell’impatto che ha sull’ambiente in cui vive e, certe volte, si dimentica che quello è l’unico posto in cui può stare. Ecco perchè ci vuole qualcuno più delicato, meno esperto ma più capace di ottenere dei risultati per l’habitat che ci ospita”.

Quale messaggio vuoi che lasci questa commedia al pubblico?

“Mi piace quando sento una platea che ride, si diverte, applaude, si gode lo spettacolo perchè lo spettacolo deve essere questo: deve avere un effetto comico e, allo stesso tempo, emozionare. La commedia fa entrambe le cose ed unisce alle parole le immagini di una ballerina che danza sulla musica hip hop e le belle ed intense canzoni di Ania con la quale collaboro da anni. Tra un sorriso e un’emozione però, si deve accendere la mente e questo è il compito del teatro. Anche il non mi piace, vuol dire che ti ho fatto pensare, che ho suscitato qualcosa che ha generato una riflessione, bella o brutta che sia”.

Torni in riva allo Stretto con gli amici dell’Oda, te lo aspettavi?

“Sono sempre emozionato e fiero di far parte del cartellone di Piromalli. Mi sento a casa lì da voi e poi, la commedia debutta al Cilea di Napoli, lo stesso nome del vostro bellissimo teatro. Sono sempre stato accolto con affetto ed è piacevole vedere un luogo della cultura pieno di gente, che vive l’arte e dove prende forma l’arte. Non voglio essere eccessivamente ottimista ma, dopo il Covid19, sento più di una ripresa, si coglie la presa di coscienza di un pubblico che, per molto tempo, non ha potuto godere dal vivo l’arte e i suoi artisti ed oggi, se ne sta appropriando. C’è sicuramente un po’ più di attenzione della gente e questo per tutti noi è vita”.