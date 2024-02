“È un coordinamento cittadino qualificato e qualificante”.

Non ha dubbi la neo presidente Fratelli di Italia Reggio Calabria Ersilia Cedro che, nel primo pomeriggio di oggi, ha presentato il nuovo Coordinamento del partito Grande Città di Reggio Calabria.

Emozionata ma pronta alla nuova sfida, la coordinatrice Cedro, ha illustrato brevemente le azioni che il partito metterà in campo per ridare la speranza di un futuro migliore a giovani e non.

“Il nostro obiettivo è di fare una battaglia per garantire a Reggio Calabria un volto e uno spirito nuovo. Inizia adesso il momento della responsabilità, per questo è necessario un lavoro di pianificazione. Reggio deve tornare a guardare al proprio futuro e liberarsi da chi la tiene in ostaggio – tuona la neo presidente cittadina -. La maggioranza di centro sinistra al Comune ha dimostrato il suo unico obiettivo: conservare la poltrona”.

La numero uno di FdI ribadisce che “occorre invertire la rotta e ridurre la distanza tra eletti ed elettori ma anche, contrastare la disaffezione dei giovani alla politica”.

“La nostra è una linea politica della concretezza, è una politica dell’ascolto – conclude Cedro -. Il percorso di FdI si svilupperà su due binari: programmazione e progettazione. Saremo sul territorio e individueremo le soluzioni. Dobbiamo ricucire lo strappo con la gente. Reggio Calabria soprattutto e prima di tutto”.

Per il consigliere comunale Demetrio

Marino “il partito è stato coraggioso a scegliere una donna ed Ersilia rappresenterà il territorio grazie ad un lavoro sinergico con forze esperte, veterani e giovani. Ovviamente, per sanare le tantissime problematiche bisogna avere delle sentinelle che operano nelle periferie”.

L’ex assessore comunale Franco Germanó (responsabile Enti locali e rapporti con i partiti) ribadisce che “il nuovo organismo di FdI è stato eletto dagli iscritti e intende recuperare per la città una ritrovata identità culturale”.

“Lavoreremo per prospettare la nostra idea di sviluppo ed è vero, che dobbiamo fare questo lavoro con i rappresentanti locali, nazionali e in Europa – aggiunge Germanó -. Dobbiamo essere capaci insieme agli altri partiti della coalizione, con i quali la sintonia è totale, di scegliere uomini e donne che rappresentano la nostra città e diano risposte certe alle richieste della gente. Sarà indispensabile sin da subito aprire un tavolo fra tutte le forze del centro destra per supportare tutti assieme l’attività dei nostri consiglieri comunali e per costruire una alternativa credibile e forte per far risorgere Reggio. Occorre lavorare sui territori e tornare ad essere i rappresentanti della nostra città”.

Il vice presidente Saverio Laganà (delega Sanità) e Giuseppe Agliano (Organizzazione e coordinamento dei dipartimenti) parlano di “ricucire gli strappi della destra per arrivare al traguardo insieme”.

Non è passata inosservata la presenza di Stefano Princi, eletto dal Congresso nel coordinamento del partito e che proviene da una esperienza politica in un’altra forza della coalizione. Princi ha inteso porre in evidenza “come FdI in tutte le sue componenti mi ha immediatamente accolto condividendo assieme idee, valori e prospettive”.

Il coordinamento è così composto:

Saverio Laganà, Mariangela Barbaro, Antonino Tripodi, Giuseppe Agliano, Franco Germanó, Mario Latella, Demetrio Megalizzi, Morisani Pietro, Princi Stefano, Quattrone Demetrio, Giuseppe Quattrone, Pasquale Naso, Valerio Nucera, Vacalebre Giuseppe, Arena Emanuela, Demetrio Marino.

Probiviri Massimo Blasimme, Fazio Antonio, Salvo Palermo, Franco Perrelli, Natale Pratticò.