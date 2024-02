di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Carlo Buccirosso torna in riva allo Stretto grazie alla Polis Cultura e colpisce ancora il pubblico del teatro “Francesco Cilea” con un travolgente testo e una versatilità nella regia e nell’interpretazione de “Il vedovo allegro”.

Quello che spicca immediatamente è una scenografia curata nei dettagli con la ricostruzione di un appartamento affollato ed impolverato dove si snoda la storia del protagonista Cosimo Cannavacciuolo, vedovo ipocondriaco.



Tra il custode del palazzo, i suoi due figli Ninuccio e Angelina, la giovane trasformista di cinema e teatro Virginia, che porta una boccata di spensieratezza nella vita di Cosimo, i coniugi Tomacelli e il dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, prende forma in una casa piena di mobili d’antiquariato e merce invenduta, il caos esistenziale di Cosimo (uno strepitoso Carlo Buccirosso).

La bravura di tutti gli interpreti è di saper suscitare curiosità ed emozione in ogni spettatore che segue quella storia così complessa ma, allo stesso tempo, interessante e divertente.



Il lavoro che mette in scena l’attore e regista napoletano mostra la capacità di un grande artista di prendere possesso della scena con una scrittura teatrale per nulla banale, molto raffinata, intelligente e carica di un sano umorismo. Un racconto che emoziona il pubblico di Reggio Calabria e ne apprezza anche come vengono trattati alcuni temi complessi quali la fecondazione eterologa e l’adozione.

Buccirosso nei panni di Cosimo, con estrema delicatezza, offre non solo sorrisi ma, momenti di riflessione profonda senza tralasciare la verve distintiva che contraddistingue la sua opera.

In scena, c’è un leader che mette in luce la sua squadra coesa, disinvolta e sempre dinamica composta da Massimo Andrei, Davide Marotta, Gino Monteleone, Donatella De Felice, Elvira Zingone, Stefania De Francesco, Matteo Tugnoli. Tutti bravissimi nei propri ruoli e rigorosamente puntuali nelle entrate e nelle uscite.



Non sbagliamo a dire che Carlo anche questa volta, è riuscito con leggerezza ed ironia, a mostrare il volto della disperazione rappresentando una realtà senza prendere in giro nessuno. In tanti, purtroppo, ci si sono ritrovati in quella storia di un uomo che ha perso la moglie e tutta la sua attività a causa del Covid19 e sono gli stessi che però, alla fine, hanno saputo ricominciare una nuova vita.

Lo spettacolo infatti, finisce con la bellissima speranza per il futuro e il boato di lunghi applausi per un cast eccellente che ha mostrato la purezza di sentimenti, l’amicizia e la solidarietà fra gli uomini capaci di superare e mettere all’angolo le difficoltà della nostra società.