E’ stato riaperto alla comunità lo spazio della piazzetta di via Mercalli, nel cuore del rione Ferrovieri nella zona sud di Reggio Calabria. Lo spazio è stato completamente riqualificato grazie a un intervento dell’Amministrazione comunale realizzato su indirizzo del sindaco Giuseppe Falcomatà, del Vicesindaco Paolo Brunetti e del Consigliere delegato al Decoro Urbano e ai Parchi e Giardini Massimiliano Merenda.

L’area, uno spazio che si trovava da tempo in una condizione di degrado, è stata completamente riqualificata, con la realizzazione di una nuova pavimentazione, la riqualificazione del muro di recinzione e dei nuovi dissuasori con una staccionata in legno, di un’area giochi per bambini con pavimentazione antitrauma, il posizionamento di nuove panchine, nuove piante e alberature, nuova illuminazione, cestini portarifiuti e raccoglitori per le deiezioni canine.

Un’attività di restyling cospicua dunque, realizzata anche grazie ad una proficua interlocuzione con la comunità dei cittadini residenti in quell’area, una zona residenziale ad alta densità abitativa, che collega il centro alla zona sud della città. Nello specifico sono stati realizzati diversi incontri partecipativi con il Comitato di Quartiere “Ferrovieri-Pescatori”, finalizzati ad individuare interventi per il miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano in quell’area.

La piazzetta di via Mercalli, per la quale si prevede una futura intitolazione, da decidere sempre attraverso l’interlocuzione con i residenti, sarà ulteriormente arricchita da un murales tematico sull’ampio muro di cinta che la delimita rispetto alle abitazioni presenti nel quartiere. Proprio in seguito alla collaborazione attivata dall’Amministrazione comunale, dal Sindaco Falcomatà e dal Vice Brunetti, è stata coinvolta nel progetto la comunità scolastica del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”, che si trova proprio all’interno del quartiere. Grazie alla disponibilità di alcuni docenti è stato definito il percorso che porterà alla realizzazione dell’opera muraria, da parte degli studenti dell’istituto, con un soggetto a tema che sarà individuato, tra varie proposte, attraverso un sondaggio pubblico.

“Un esempio positivo – commenta il Vicesindaco Brunetti – di collaborazione tra l’Amministrazione e la comunità cittadina, realizzato grazie ad una proficua interlocuzione che si alimenta del pungolo costruttivo e del senso civico di una cittadinanza matura, responsabile e soprattutto innamorata del proprio territorio”.