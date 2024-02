Importante incontro tra due realtà universitarie per rafforzare e creare iniziative formative congiunte.

Si è svolto presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ieri mattina, un coinvolgente confronto tra il direttore dell’AbaRC Piero Sacchetti e il Rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, nel quale sono state affrontate varie tematiche compresa la futura programmazione.

“Le sinergie tra le realtà culturali e formative del territorio sono fondamentali per lo sviluppo e la crescita della nostra comunità – afferma il direttore Sacchetti -. Una delle mission dell’Accademia di Belle Arti é di creare le giuste condizioni occupazionali per i giovani soddisfando le richieste ed esigenze degli studenti pertanto, é indispensabile il dialogo tra le Università della città per raggiungere obiettivi comuni. Insieme al Magnifico Rettore Zimbalatti che ringrazio per l’estrema disponibilità a rafforzare ed ampliare i rapporti di collaborazione, vogliamo essere motore di sviluppo per il territorio e sostenere l’incontro e la collaborazione tra i nostri sistemi produttivi”.

Un pensiero pienamente condiviso dal professore Giuseppe Zimbalatti al quale è stata donata una incisione del professore Vincenzo Molinari.

La collaborazione tra le due realtà si inserisce quindi, in un percorso di rafforzamento del loro legame culturale e si radica in una visione comune della formazione e della crescita didattica delle nuove generazioni.