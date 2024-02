L’Associazione per la Matematica Applicata alle Scienze Economiche e Sociali (AMASES) ha confermato la il Prof. Massimiliano Ferrara, Ordinario di Matematica per l’economia e Business Analytics, a “Council Full Member Delegate” in rappresentanza dell’Italia, presso la prestigiosa European Mathematical Society (EMS).

Il prestigioso incarico conferito all’Accademico reggino, riteniamo motivo di orgoglio e soddisfazione per il suo Ateneo di appartenenza, l’Università Mediterranea, risulta una conferma nel ruolo a partire dal 2020 a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in ambito internazionale e soprattutto degli importanti risultati conseguiti nella ricerca non solo academica. La notizia è stata accolta con particolare soddisfazione negli ambienti accademici nazionali, soprattutto per il riconoscimento nei confronti di uno stimato Professore di una Università meridionale in rappresentanza dell’Italia, in seno alla prestigiosa istituzione europea che svolge un ruolo di Coordinamento della Ricerca nell’ambito degli studi matematici puri e applicati in tutti i Paese membri.

L’incarico al Prof. Massimiliano Ferrara giunge a riconoscimento di una importante e continua attività di studio e ricerca nell’ambito della matematica applicata in campi estremamente rilevanti delle scienze economiche e finanziarie