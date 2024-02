Anche il Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria fa tappa a Berlino per Fruit Logistica, la fiera mondiale dedicata al mercato ortofrutticolo. Insieme alla Regione Calabria, il Consorzio si presenta a Berlino durante l’edizione 2024 di Fruit Logistica, presentando il suo frutto e l’essenza in un contesto di eccellenza.

In Germania, dal 7 al 9 febbraio, spazio dunque al Bergamotto di Reggio Calabria ed ai produttori calabresi, rappresentati da Ezio Pizzi. In fiera Giovanna Pizzi, produttrice e componente del Cda, Luigi Frammartino noto produttore dell’oro verde di Calabria e Salvatore Friscia produttore e trasformatore.

L’evento rappresenta un’importante opportunità per le aziende del comparto alimentare, così come per quelle operanti nella lavorazione alimentare e nell’industria dei processi alimentari. La Calabria e le sue aziende agroalimentari si posizionano in prima fila, grazie all’incessante lavoro dell’Assessorato regionale all’Agricoltura e dell’Arsac. Oltre alla promozione dei prodotti, la tre giorni berlinese prevede momenti dedicati all’approfondimento. In particolare, nel pomeriggio del 7 febbraio a partire dalle ore 15, nell’area della Regione Calabria, si discuterà degli agrumi calabresi, con particolare attenzione proprio al bergamotto di Reggio Calabria, in uno speech del Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, insieme al cedro di Santa Maria del Cedro, alla clementina di Calabria e al limone di Rocca Imperiale, che vede la conclusione dei lavori della dirigente del dipartimento, Alessandra Celi.

“Siamo felici di partecipare attivamente all’evento berlinese, che vedrà la partecipazione del direttore del Dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Siamo convinti che si riuscirà, ancora una volta, ad enfatizzare l’importanza e la qualità del frutto e dell’olio essenziale di Bergamotto protetto dal marchio Dop, sul palcoscenico internazionale”, assicura il presidente del Consorzio Ezio Pizzi.