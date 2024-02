MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO ORE 21:30 LSS THEATER 🎶 *ERIC DARIUS 6et* 🎶 Sassofonista, compositore, vocalista e produttore Eric Darius,classe 1982 nativo di New York, a 5 anni inizia a studiare pianoforte e ,a 11 anni con suo padre che gli fa da manager, inizia la sua carriera da professionista in giro per gli Stati Uniti. Il suo ultimo lavoro è Unleashed album che esplora il mondo del contemporary jazz Ispirato da John Coltrane e Miles Davis attraversando il suono degli Earth, Wind & Fire e James Brown. Il suo set è un mix di jazz, pop , R’n’&B di grande impatto, accompagnato da un quintetto di grandi musicisti con ospite il virtuoso Alex Lo Foco al basso, che accompagneranno l’artista americano in tour.

