Lunedì 22 gennaio dalle ore 10.30 si terrà una nuova manifestazione dei lavoratori delle strutture psichiatriche reggine che, a Piazza Italia, presidieranno l’ingresso della Prefettura.

È trascorso più di un mese da quando Legacoop e Unicoop hanno annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per circa 100 lavoratori, da anni impegnati nell’assistenza dei pazienti psichiatrici, e nonostante gli appelli e le richieste di incontro alle varie istituzioni, a partire dal Prefetto di Reggio Calabria, di provare a salvare il salvabile, nessuna risposta, nessun cenno di voler evitare questo dramma è arrivato.

Silenzio e indifferenza istituzionali che rappresentano l’ennesimo pesce in faccia a lavoratori, pazienti e loro familiari. Ancora un volta scenderemo in piazza per manifestare l’assurda situazione in cui versa un servizio così delicato, e ancora una volta ci appelliamo a tutta la cittadinanza a partecipare, perché è a tutte e tutti noi che questo servizio viene negato e siamo tutte e tutti noi a pagare il costo dell’emigrazione sanitaria psichiatrica.

USB Reggio Calabria

Coo.La.P.