Sabato 6 Gennaio 2024 a partire dalle ore 17.30 nell’ antico Borgo di Belfatto verrà riproposta la 2^ parte del Presente vivente, dopo il successo del 26 Dicembre u.s.

Un bellissimo evento in una location perfetta organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Villa San Giuseppe e che ha visto, in particolare, l’impegno dei tanti giovani del piccolo paesino della Vallata del Gallico.

Il presepe vivente è una tradizione cristiana consistente in una breve rappresentazione teatrale che ha lo scopo di ricordare, con l’impiego di figuranti umani, la nascita di Gesù in una scenografia che viene costruita per ambientare la vicenda della natività.

Vi aspettiamo Sabato 6 Gennaio 2024 a partire dalle 17.30