In Calabria i saldi invernali partiranno venerdì prossimo. La stima è una spesa procapite di euro 137 e di euro 306 per famiglia, in miglioramento rispetto all’annualità precedente. Naturalmente si tratta di una media nazionale infatti, visto l’andamento delle vendite nella provincia reggina anche durante il periodo natalizio, per Confcommercio Reggio Calabria “le aspettative per i nostri commercianti non sono esaltanti”.

Come ogni anno l’invito agli Operatori ed alla Clientela è sicuramente a prestare massima attenzione alle regole su Cambi, Prova dei capi, Pagamenti, Prodotti in vendita, Indicazione del prezzo. Tuttavia quest’anno Confcommercio provinciale, che tanto si sta spendendo per dare giusto valore al commercio di prossimità, per promuovere iniziative di comunità sul territorio, per valorizzare il rapporto di fiducia Commerciante – Cliente e stimolare il #comprosottocasa, è particolarmente critica rispetto ad un quadro normativo non sempre tutelante rispetto ai Commercianti.

Proprio con riferimento ai Saldi, netta è la contrarietà rispetto ad una data di partenza eccessivamente anticipata e ad un meccanismo che evidentemente necessita di una “rivisitazione completa”.

Già è da diversi anni che i commercianti vivono una condizione paradossale con una regolamentazione dei saldi che, prevedendo una data unica nazionale, è giusta nel principio, volendo evitare competizione tra territori contigui, ma non è corretta nella sostanza, collocando questa data in un momento insostenibile per la nostra realtà. Il direttivo Federmoda Confcommercio Reggio Calabria quest’anno si era mosso per tempo, mettendo nero su bianco la proposta che individuava in sabato 27 gennaio l’inizio dei saldi invernali