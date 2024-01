«Apriremo due nuove basi: a Reggio Calabria, evento storico, e Trieste. In estate lanceremo sette nuove rotte da Fiumicino e Ciampino e dieci, da Malpensa e Orio al Serio». A dirlo Michael O’ Leary, ad del gruppo Ryanair, in un’intervista a Repubblica. «La prossima estate i nostri biglietti costeranno il 4 o 5% meno – continua – Tutti i nuovi voli hanno tariffe che partono da 29 euro, confido anche da 14 e 19. Chi prenota per primo paga di meno; chi compra più tardi può pagare anche 200 euro. Non vendiamo scatolette di cibo per cani a prezzo fisso: 3 euro. Vendiamo biglietti dal prezzo variabile in base alla domanda».