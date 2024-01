Il consigliere comunale delegato a Parchi e giardini comunali, Massimiliano Merenda, rende noto che sono stati riaperti i termini della manifestazione di interesse rivolta all’individuazione di operatori economici interessati all’affidamento del servizio di gestione e conduzione del parco cittadino denominato “Federica Cacozza” di Reggio Calabria.

La domanda di partecipazione e la documentazione da allegare dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria – Piazza Italia, 89100 Reggio Calabria – entro il termine perentorio di 45 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio, avvenuta in data 18 gennaio 2024, a mano o a mezzo raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata. La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa, altresì, tramite PEC a protocollo@pec.reggiocal.it, all’attenzione del Settore “Ambiente”.

“La decisione di far slittare la scadenza dell’avviso – spiega Merenda – è stata motivata dalla necessità di favorire la più ampia conoscenza e partecipazione, tramite i canali istituzionali, rispetto ad una procedura che riveste una particolare importanza strategica per l’Amministrazione”.

Per prendere visione della documentazione è possibile consultare il link https://www.reggiocal.it/Notizie/Details/4419