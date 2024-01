di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un telo scuro con la scritta Rapunzel, uno scattante menestrello che sbuca dalla platea, sale i gradini per arrivare sul palco ed inizia una bellissima storia caratterizzata da scenografie gotiche arricchite da effetti speciali, video proiezioni e giochi di luci dai toni freddi e caldi che esaltano i personaggi.

Ieri sera al teatro “Francesco Cilea”, la magia e l’incanto della fiaba Rapunzel, straordinario musical portato in riva allo Stretto dalla Polis Cultura di Lillo Chilà che segna sul libro dei successi 4 sold-out (si replica oggi alle ore 17 e alle 21 e domenica, ultima pomeridiana, alle ore 17), è riproposto da un cast eccezionale guidato da una superba Lorella Cuccarini nei panni della cattiva Gothel, il cui look (capelli neri, vestiti rossi, viola e blu notte con mantello) esaltano il lato oscuro del personaggio interpretato in maniera indiscussa da una regina della scena e del panorama televisivo.



Un talento innato ma rinvigorito nel tempo, una voce possente, la buona prestanza fisica, la passione che mette in tutto ciò che fa, dimostra ancora una volta, nonostante sia la cattiva della storia (un ruolo che fa suo in maniera impeccabile e che il pubblico apprezza anche se Lorella è quella donna, mamma, amica che tutti vorrebbero avere e si è fatta da sempre amare per come è realmente, un essere buono e generoso), è impossibile non premiarla pure in questo ruolo, soprattutto quando accetta di invecchiare e consente a Rapunzel diventare una principessa.



Pur essendo una favola, nelle parole di Gothel traspare la tristezza di dover lasciare andare via la nipote che avrebbe voluto proteggere per sempre e quando le parla, tormentandola per non avere gratitudine nei suoi confronti, si mostra una donna con le sue debolezze.

Ma Rapunzel (il soprano Silvia Scartozzoni), ormai adolescente, vuole conoscere e vivere la realtà fuori da quella torre e, grazie all’aiuto del giovane ladro scanzonato Phil (eccellente tenore Renato Crudo), si libererà da quella ingombrante presenza lottando contro la matrigna.

Lorella riesce a dare a Gothel una sfumatura diversa, non è la semplice cattiva della storia ma è quella madre che, alla fine, ammette i suoi errori e vuole rimediare.



Il pubblico sembra stregato dagli artisti abili a cantare, ballare, recitare senza perdere il tempo o una battuta.

Lo spettacolo pur essendo abbastanza lungo (140 minuti) è una perfetta macchina che mostra il duro lavoro dietro le quinte e una preparazione artistica di alto livello che non è da tutti.

Se oggi “Rapunzel” è un vero successo, il merito è del regista Maurizio Colombi, dello scenografo, del costumista, di tutti gli artisti e le maestranze che ruotano in questo prodotto, uno show che piace tanto e lo si vuole rivedere ancora perchè è sempre un’incantevole sorpresa.



Per qualche ora si torna bambini, ci si stacca dai problemi quotidiani e si ride anche, con quei personaggi fiabeschi che, a modo loro, ci spronano a vivere quello che ci capita, a sognare ma, soprattutto, a ritrovare un po’ di umanità.



A fine spettacolo, Lorella nonostante il tour de force, urla al suo pubblico: “Vi è piaciuto? Volete ballare il “Rapunzel Dance”? Allora, tutti in piedi”.

Sulle note del brano, la sala si trasforma in una pista da ballo, i bambini sono scatenati, gli adulti li seguono perchè ormai è una grande festa di famiglia e mentre il sipario si chiude, tuonano lunghi applausi per quegli artisti bravissimi a tenere vivo il senso di meraviglia nel mondo.