Un momento di unione e condivsione fraterna nella chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari in Cannavò di Reggio Calabria dove sabato scorso, è stata celebrata la solenne Santa Messa per il Coordinamento Calabria della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidata dal Delegato Roberto Saccarello, Cavaliere di Gran Croce Jure Sanguinis con Placca d’Oro.

La funzione liturgica presieduta dall’Arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, Monsignor Salvatore Nunnari, Cappellano di Gran Croce di Merito, è stata anticipata dalla minuziosa relazione storica sulla Sacra Milizia esposta dal Cavaliere di Merito con Placca Emanuele Scarlata che, dopo aver spiegato “l’origine del motto dell’Ordine dall’Imperatore Costantino fino ai giorni nostri”, ha messo in evidenza “le attività sociali e assistenziali dell’Ordine Costantiniano svolte sul territorio, come le Giornate Mediche Costantiniane effettuate nella stessa Parrocchia e molto apprezzate dalla comunità”.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il Cavaliere di Merito, Pasquale Romeo; i Cavalieri di Ufficio, Salvatore Cimiero, Antonio Filippone, Antero Villaverde, Alberto Zizza, Maurizio Capano, Domenico D’Auria; dei Postulanti; il Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro (INA) Lorenzo Festicini che ha portato i saluti del Cardinale Giovanni Battista Re e una rappresentanza provinciale dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri).

La funzione si è chiusa con la preghiera del Cavaliere Costantiniano.