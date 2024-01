di Grazia Candido – Travolgente, appassionante, corale. Già dai primi minuti, il musical “Mare fuori” (trasposizione della fortunata serie tv) andato in scena ieri al teatro “Francesco Cilea” (e si replica questa sera alle ore 21) per la regia di Alessandro Siani, in riva allo Stretto grazie all’intuizione del giovane Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno con “L’Altro Teatro”, è uno spettacolo di luci, effetti sonori, ritmo, coreografie studiate nel dettaglio.

Quello che spicca in un live non semplice, abbastanza lungo nei tempi scenici, sono le storie dei “ragazzi interrotti”, pieni di sogni spezzati, dietro le sbarre, col mare fuori. Interpreti tutti giovani ma con un forte background alle spalle, abili a tenere alta l’attenzione anche nei momenti meno forti e incisivi.

In platea, ci sono tante famiglie, adolescenti e bambini impazziti per quelle star che hanno seguito in televisione e per una sera, sono proprio davanti ai loro occhi a raccontarsi, a spronare chi sta lottando, chi ha sbagliato a riprendere in mano la vita, a sperare in un futuro migliore.

Nei panni dell’educatore Beppe, ottima scelta e convincente in questo ruolo, un possente Andrea Sannino che cerca di aiutare Totò e gli altri ragazzi e vede proprio nell’amore l’antidoto per l’insensata e tragica guerra tra le due famiglie napoletane.

“E’ una sfida affascinante e ho trovato molte attinenze tra il personaggio di Beppe e me – afferma l’attore e cantautore Sannino prima di calcare la scena -. Sono cresciuto in un quartiere dove ho visto negli occhi della gente il disagio e, quotidianamente, vado in carcere per cercare di aiutare chi ha sbagliato e vuole saldare i conti con la vita. Da un lato, questo ruolo l’ho trovato semplice e ho cercato di metterci dentro i miei valori, dall’altro, c’è anche un forte senso di responsabilità. Ognuno di noi ha una sua storia e tutti i ragazzi mi hanno subito accolto, si sono fidati di me e c’è un rispetto reciproco. A differenza del film, nel musical la speranza è molto più accentuata e la gente a fine spettacolo, se ne va commossa, emozionata e divertita”.

Nei panni della direttrice invece, c’è un’impeccabile Giulia Luzi, sempre perfetta in ogni sua interpretazione che, insieme a tutto il cast, si trova in un intenso racconto di faida tra le famiglie Di Salvo e Ricci, disagio dei ragazzi e amore di due giovani che appartengono a nuclei sempre in guerra, omosessualità, droga, suicidio, tanti temi importanti a livello sociale che impongono obbligatoriamente una riflessione.

I protagonisti si lasciano travolgere dal sentimento puro dell’amore, dell’amicizia, dalla voglia di libertà e ognuno a suo modo, cerca di uscire da quella bolla in cui è incastrato per avviare il percorso di crescita.

In questa “fuga”, incisiva è la musica che accompagna lo spettatore in un viaggio fatto di consapevolezza e speranza. E sono le note di ’O Mar For”, sigla del film Mare fuori, oggi una vera e propria hit, a chiudere tra luci accese di telefonini per immortalare il tutto e gente in piedi, un esperimento musicale che convince ma soprattutto, sprona i giovani a non smettere di credere e di sognare perchè “solo la speranza mette radici anche nella roccia”.